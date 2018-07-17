В Госдуме оценили заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь

«Нет, это уже такой традиционный элемент политики киевских властей и в отношении России, и в отношении ситуации в Донбассе. То есть им нужно постоянно тиражировать вот этот бред о «российской угрозе», — сказал сенатор.

Он добавил, что нужно добиваться мирного урегулирования, интегрировать Донбасс в состав Украины после конституционной реформы, а не проводить эскалацию.