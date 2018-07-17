В Госдуме оценили заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь 

Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь.
По словам Морозова, это никак не связано со встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Нет, это уже такой традиционный элемент политики киевских властей и в отношении России, и в отношении ситуации в Донбассе. То есть им нужно постоянно тиражировать вот этот бред о «российской угрозе», — сказал сенатор.
Он добавил, что нужно добиваться мирного урегулирования, интегрировать Донбасс в состав Украины после конституционной реформы, а не проводить эскалацию.
Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.