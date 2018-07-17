В ГД предложили не реагировать на заявления Киева о досмотре судов

Госдуме предложили не реагировать на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские военные должны помешать российским пограничникам досматривать суда, следующие через Керченский пролив. Подобные заявления делаются лишь для повышения рейтинга.

Напомним, что ранее украинский президент обвинил российские власти в то, что Россия якобы «массово задерживает суда» якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе.

"Все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной. Тут нет противоречий Международному морскому праву", передает RT слова заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Украинский президент, как считает Водолацкий, и дальше будет выдавать подобные заявления, которые, по его мнению, повышают рейтинг".

"Но доверие людей только падает, — убежден депутат ГД. — Это заявление ни к чему не приведёт, на него можно даже не реагировать. Надо ждать выборов и надеяться на то, что жители Украины выберут себе адекватного руководителя".