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СМИ: в Хельсинки Путин продемонстрировал умение держать ситуацию под контролем
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СМИ: в Хельсинки Путин продемонстрировал умение держать ситуацию под контролем 

ТАСС 57 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предстал на саммите в Хельсинки как политик, четко контролирующий ситуацию и проявляющий пристальное внимание к подробностям обсуждаемых тем. Такое мнение приводит в своей публикации, размещенной во вторник, информационный портал BuzzFeed News.
"Совершенно очевидно, что Путин постоянно держал ситуацию под контролем, — отмечается в материале. — Об этом свидетельствует 45-минутная совместная пресс-конференция [с президентом США Дональдом Трампом], которая проводилась после встречи один на один, продолжавшейся почти два часа, а также после рабочего завтрака. Путин выступал первым, детально изложил содержание беседы двух лидеров, с подробностями по всем пунктам: от Сирии до контроля над ядерными вооружениями, от борьбы с терроризмом до кибербезопасности и ситуации на Украине".
В то же время в выступлении Трампа, считает портал, основное внимание было уделено избирательной кампании 2016 года и вопросу об электронной переписке его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.
Путин использовал встречу для того, чтобы «предстать в роли решительного деятеля, держащего ситуацию под контролем, в роли лидера готовой к взаимодействию России, страны, пытающейся наладить контакты с США», отмечается в публикации.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. До этого лидеры встречались дважды — в июле и ноябре прошлого года — на крупных международных мероприятиях.
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