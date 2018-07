Много нюансов: почему Трамп не давил на Путина по Украине

16 июля в Хельсинки состоялась двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина . Оба высоко оценили прошедшие переговоры. Трамп назвал встречу «продуктивной и открытой», а, по мнению Путина, ее сопровождала «откровенная и деловая атмосфера». Несмотря на ожидания в Украине , наша тема прошла по самому краю саммита. Американский лидер удивил тем, что не сказал ни слова по украинскому вопросу. Для него важнее было обсудить вопросы ядерной политики, отношений с Китаем , торговые и военные вопросы. Украинскую тематику комментировал лишь президент России. Но, судя по его ответам, Украина не была в эпицентре переговоров. О чем же договаривались Трамп и Путин, узнавал «Апостроф».

Twitter как предчувствие

Трамп не был бы самим собой, если бы перед встречей с Путиным не спровоцировал новый громкий скандал. Опубликованный в преддверии саммита его твит с оценкой нынешних отношений с Москвой и причин их ухудшения (по версии американского президента) вызвал шквал критики враждебно настроенных к Трампу СМИ и представителей Демократической партии

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U. S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Злость оппонентов Трампа усилил тот факт, что данную запись ретвитнуло МИД России с комментарием «Мы согласны». «Ни один предыдущий президент Соединенных штатов Америки никогда не говорил такого об отношениях с Россией . Обвини Америку, прежде всего!» — с иронией заметил бывший посол США в России Майкл Макфол , обыграв один из предвыборных лозунгов Трампа.

Такая оценка от назначенца администрации Барака Обамы вполне ожидаема, хотя неприязнь к Трампу отличает не только демократов. Верхушка «республиканцев», чью партию формально представляет нынешний глава Белого дома, крайне резко отреагировала на реверансы Трампа перед Путиным. Сенатор Джон Маккейн назвал заявления Трампа на пресс-конференции «одним из самых позорных выступлений американского президента за свою память». По мнению Маккейна, встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была «трагической ошибкой». Маккейн подчеркнул, что Трамп и Путин «говорят по тому же сценарию», поскольку президент США сделал «сознательный выбор защищать тирана». Сенатор также отметил, что трудно подсчитать ущерб, нанесенный «наивностью, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией Трампа к автократам».

Более дипломатично высказался республиканец, председатель Комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер . «Когда он имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и расстроен эквивалентностью, которую он позволил, и тем, что Путин говорил», — рассказал Коркер касательно обвинений РФ во вмешательстве в американские выборы. «Комментарии президента заставили нас выглядеть нацией, больше похожей на слабого игрока, и я в этом очень разочарован», — подытожил он.

Критика касалась и оправданий Трампа относительно «русского следа» на президентских выборах в США, прошедших в 2016 году. Высокопоставленный республиканец, спикер Палаты Представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что у него «не вызывает сомнений», что Москва вмешалась в выборы, а Трамп «должен ценить то, что Россия не является нашим союзником».

«Нет морального эквивалента между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам. Соединенные Штаты должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы делать Россию ответственной за свои поступки и положить конец зловещим нападениям на демократию», — заявил он.

Впрочем, ориентированные на Трампа республиканцы либо промолчали, либо же поддержали президента, продолжая формировать Трампу образ миротворца и дипломата…

Об Украине вскользь

Первая фраза Трампа на официальной части переговоров — комплимент Москве за чемпионат мира по футболу в России, как и накануне в Twitter. Далее он очертил круг вопросов, наиболее важных для него — ядерная безопасность, торговля, военные конфликты в мире, Китай.

«У наших стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить взаимоотношения. На протяжении нескольких последних лет эти отношения были плохими. Но думаю, что есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Я во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.

В свою очередь российский президент предложил «обстоятельно» поговорить о двусторонних отношениях и «различных болевых точках в мире». Правда, уточнять, какие конкретно точки он имеет в виду, он не стал. На официальном сайте Кремля перед саммитом сообщили: особое внимание лидеры планируют уделить ситуации в Украине, Сирии , на Корейском полуострове, а также борьбе с терроризмом.

Сперва состоялись переговоры тет-а-тет, затем они перешли в формат встречи делегаций и продолжались в общей сложности почти четыре часа. На совместной пресс-конференции речь несколько раз заходила об Украине, но показательно, что вопросы, связанные с нашей страной, комментировал исключительно Путин. Судя по его ответам, можно предположить, что они с Трампом поднимали вопрос Украины по касательной. Путин уже традиционно во всех бедах на Донбассе обвинил Киев, заявив о том, что, США могли бы решительнее настраивать Украину на соблюдении Минских соглашений. Говоря о газопроводе «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, Путин пообещал сохранить транзит газа в ЕС через Украину и продлить соответствующий контракт «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже». Учитывая тот факт, что контракт по транзиту завершается в 2019 году, есть серьезные опасения относительно того, что стороны успеют закрыть вопрос в Стокгольме вовремя.

И, наконец, глава РФ коснулся проблемы Крыма . Путин заявил о том, что позиции двух стран в данном вопросе расходятся. «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН . Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», — сказал Путин.

Печальный вывод для Порошенко

Молчание Трампа с одной стороны, и лаконичность Путина с другой, наводят на мысль, что даже в закрытой части переговоров (во время общения тет-а-тет) Украине уделялось минимум внимания. Одна из версий, что в этом была заинтересована американская администрация.

«После туманных намеков насчет Крыма, думаю, команда Трампа убедила его, что с темой Украины лучше проявлять осторожность, чтобы не сделать уступок Кремлю. Да и эта тема его меньше интересует, чем, например, распространение ядерного оружия или война в Сирии», — сказал «Апострофу» ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко

Дипломат Олег Волошин согласен, что для США существуют более важные вопросы. «Возможно, дело в том, что украинский вопрос имеет много нюансов, которые обсуждаются на более низком уровне министров иностранных дел, а не глав государств. Впрочем, лидеры могли договориться лаконично комментировать украинскую проблематику, чтобы не провоцировать журналистов на неприятные для обоих вопросы», — сказал «Апострофу» экс-спикер МИД Украины.

В любом случае, ответы Путина не дают повода для озабоченности Киева. «Какое бы место ни занимала в шкале ценностей Трампа Украина, ее вопросы он поднимал. И мы не услышали ничего такого в ответах Путина, что бы серьезно меняло бы ситуацию для Киева как в сторону улучшения, так и ухудшения», — отметил в комментарии «Апострофу» дипломат Богдан Яременко.

Впрочем, один малоприятный вывод администрация президента Петра Порошенко , надо полагать, сделает. «Американский президент был последним крупным западным лидером, до кого Путин лично не донес свою повестку дня. С этого момента говорить о международной изоляции России, по-моему, бессмысленно», — резюмирует Капитоненко.

Теперь Порошенко и МИД Украины придется строить внешнюю политику, исходя из такого положения вещей.