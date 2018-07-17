Путин поручил упразднить город под Саратовом

«Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — город Шиханы Саратовской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Необходимые мероприятия по упразднению закрытого административно-территориального образования проведет правительство совместно региональным руководством в течение полугода.