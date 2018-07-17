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Путин поручил упразднить город под Саратовом
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Путин поручил упразднить город под Саратовом 

News.ru 36 минут назад
Президент Владимир Путин постановил упразднить город Шиханы Саратовской области. Населенный пункт является закрытым административно-территориальным образованием.
«Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — город Шиханы Саратовской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Необходимые мероприятия по упразднению закрытого административно-территориального образования проведет правительство совместно региональным руководством в течение полугода.
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