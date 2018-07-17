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В Киеве опасаются решений по Донбассу без учета интересов Украины
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В Киеве опасаются решений по Донбассу без учета интересов Украины 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Украинская партия «Оппозиционный блок» опасается, что после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа конфликт в Донбассе решится без учета интересов Киева, заявил во вторник лидер партии Юрий Бойко.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
"То, что встречались два лидера, страны которых имеют 90% ядерного оружия, это уже хорошо. Потому что любой диалог способствует снижению напряжения в мире в целом, а соответствующим образом это привлечет внимание к нашей стране, к завершению конфликта на востоке", — цитирует Бойко пресс-служба партии.
При этом он считает неправильным то, что все переговоры проходят без участия киевской стороны. «И то, что сказал президент РФ, что есть некоторые новые предложения, я уверен, что президент Украины даже о них не знает. И это плохо, потому что без нас принимаются какие-то обсуждения. И может так случиться, что без нас будет принято какое-то решение, а это невозможно для страны», — сказал Бойко.
Политик считает, что в вопросе достижения мира в Донбассе инициатива должна исходить от Киева. «Мы должны быть участниками этого процесса, потому что это наша территория, наша проблема, это конфликт на нашей территории, который должен быть завершен. И наша инициатива должна быть в решении этого, едва ли не самого главного для нас вопроса — вопроса мира», — сказал Бойко.
Ранее Путин сообщил, что на переговорах с Трампом договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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