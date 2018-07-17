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Президент Украины Владимир Путин: конфузы и ляпы про первых лиц
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Президент Украины Владимир Путин: конфузы и ляпы про первых лиц 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Имя российского лидера в новой для него ипостаси появилось в Twitter телеканала. Но украинцы — не единственные, кто допустил ляп в отношении первого лица государства.
Дмитрий Медведев правил Россией всего один срок, на короткое время прервав главенство Владимира Путина. Из-за этого нынешний премьер неоднократно становился жертвой путаницы. Например, в 2008 году, объявляя появление президента на Экономическом форуме, ведущий по ошибке поприветствовал Путина, но не Медведева. К счастью, он быстро исправился.
Также и президент Белоруссии Александр Лукашенко несколькими годами позже оговорился и обратился к вновь пришедшему к власти Путину по имени и отчеству предшественника.
А экс-президент Украины Виктор Янукович как-то заговорился и свёл двух российских президентов воедино. Получился Владимир Анатольевич.
Сам обманываться рад  Вместе с тем, сами президенты неоднократно становились не только объектами ошибок, но и их источниками. Тот же экс-лидер Украины Янукович однажды пообещал «не говорить о плохом, но сделать».
Стоявший рядом Дмитрий Медведев еле сдержал смех. Получилось и вправду забавно.
Будучи президентом США, Джордж Буш младший множество раз попадал в неловкие ситуации. Он действительно выглядел крайне нелепо, когда, например, ломился в бутафорскую дверь в Китае.
А президент Чехии Милош Земан как-то не постеснялся явиться на официальное мероприятие то ли уставшим, то ли пьяным. Он с трудом смог переступить порог помещения, а потом еле стоял, шатался и смотрел вокруг мутными глазами. Говорят, политик так напился в российском посольстве по случаю Дня Победы.
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