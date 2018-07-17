Президент Украины Владимир Путин: конфузы и ляпы про первых лиц

Имя российского лидера в новой для него ипостаси появилось в Twitter телеканала. Но украинцы — не единственные, кто допустил ляп в отношении первого лица государства.

Дмитрий Медведев правил Россией всего один срок, на короткое время прервав главенство Владимира Путина . Из-за этого нынешний премьер неоднократно становился жертвой путаницы. Например, в 2008 году, объявляя появление президента на Экономическом форуме, ведущий по ошибке поприветствовал Путина, но не Медведева. К счастью, он быстро исправился.

Также и президент Белоруссии Александр Лукашенко несколькими годами позже оговорился и обратился к вновь пришедшему к власти Путину по имени и отчеству предшественника.

Сам обманываться рад Вместе с тем, сами президенты неоднократно становились не только объектами ошибок, но и их источниками. Тот же экс-лидер Украины Янукович однажды пообещал «не говорить о плохом, но сделать».

Стоявший рядом Дмитрий Медведев еле сдержал смех. Получилось и вправду забавно.