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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно, нужен и Санкт-Петербург в придачу
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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно, нужен и Санкт-Петербург в придачу 

Амител 16 июля 2018
«Как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы», — написал Трамп Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна пройти в Хельсинки 16 июля, пишет "Газета.Ru".
"Направляюсь в Хельсинки, Финляндия — планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, неважно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взять Санкт-Петербург в придачу", — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что многие СМИ в США являются врагами народа, а все члены Демократической партии знают, как противостоять и чинить препятствия.
По словам Трампа, это является причиной того, что США «полны ненависти».
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