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Украина отказалась от внесудебного урегулирования спора «Нафтогаза» и «Газпрома»
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Украина отказалась от внесудебного урегулирования спора «Нафтогаза» и «Газпрома» 

Rambler News Service 59 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внесудебного урегулирования спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» не будет.
«Попытка России договориться относительно внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», — написал Климкин в своем Twitter.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго не исключает мирового соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза» по спорам о поставке газа на Украину и о транзите российского газа через Украину, сообщил министр энергетики России.
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