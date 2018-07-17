Украина отказалась от внесудебного урегулирования спора «Нафтогаза» и «Газпрома» 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внесудебного урегулирования спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» не будет.
«Попытка России договориться относительно внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», — написал Климкин в своем Twitter.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго не исключает мирового соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза» по спорам о поставке газа на Украину и о транзите российского газа через Украину, сообщил министр энергетики России.