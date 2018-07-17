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Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом» по Стокгольмскому арбитражу
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Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом» по Стокгольмскому арбитражу 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин исключил возможность мирового соглашения с "Газпромом" по уже вынесенному решению Стокгольмского арбитража.
Ранее во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине, что мировое соглашение между «Газпромом» и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений не принято.
"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", — написал Климкин в Twitter.
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