Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом» по Стокгольмскому арбитражу

Ранее во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине, что мировое соглашение между «Газпромом» и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений не принято.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", — написал Климкин в Twitter.