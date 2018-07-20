МИД прокомментировал статью Guardian про Бутину и Кисляка

Газета Guardian сообщила в пятницу со ссылкой на неназванные источники в обвинении, что Бутину подозревают в контактах с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком на основе совместных фотографий. Как пишет издание, среди данных, обнаруженных ФБР на электронных носителях Бутиной, были ее фотографии с Кисляком. Отмечается, что дата снимков не указана.

Бутину первоначально обвиняли в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Во вторник ей предъявили обвинение в работе агентом, а не только сговоре. В результате возможный срок заключения вырос с 5 до 15 лет. В ходе заседания Бутина своей вины не признала. Следующее заседание суда назначено на 24 июля.

МИД в комментарии на своем сайте отмечает, что газета распространяет недостоверные сведения, «якобы доказывающие вмешательство России во внутренние дела третьих стран». Заголовок статьи назван «псевдосенсационным».

МИД подчеркивает, что ставить в упрек встречу российской гражданки с сотрудниками посольства своей страны — «намеренное искажение сути дипломатической работы».

"Британские СМИ сумели все же зайти за линию горизонта абсурда. Теперь российскому послу уже нельзя встречаться с российскими гражданами, находящимися за рубежом. Это тоже вызывает подозрения. А можно ли российскому послу разговаривать с членами своей семьи?" — задается риторическим вопросом МИД.

Ведомство отмечает, что в самом материале газеты упомянутых фотографий нет. «Видимо, источники автора не считают нужным делиться главным доказательством своих слов с журналистами. В очередной раз перед нами голословные инсинуации без доказательств», — резюмирует МИД.

Дональда Трампа в Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

Ранее Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Также с Кисляком встречался генпрокурор США Джефф Сешнс в бытность сенатором США. При назначении на должность генпрокурора он не упоминал о некоторых таких встречах, что повлекло жесткую критику со стороны противников Трампа и обвинения в «сговоре». В результате Сешнс вынужден был самоустраниться от «российского расследования», которое было поручено Мюллеру