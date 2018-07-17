Эксперт дал оценку словам Порошенко о приоритетности Украины для Запада 

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление украинского президенто Петра Порошенко о приоритетности его страны для НАТО и Соединенных Штатов, сообщает RT.
По словам Безпалько, заявления Порошенко следует воспринимать с осторожностью, в особенности в предвыборный период, когда он стремится предстать в лучшем свете перед избирателями.
— Украина никак не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки, — отметил эксперт.
Также Безпалько вспомнил и выступление Порошенко на саммите НАТО перед практически пустым залом.
— Если бы американцы рассматривали Порошенко как важного внешнеполитического контрагента, все было бы иначе. Над пустым залом смеются даже украинские журналисты, — резюмировал он.
Ранее Пятый канал рассказывал, как пользователей сети позабавили кадры, сделанные во время пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммите в Брюсселе 12 июля. На них видно, что зал перед спикерами практически пуст.