Эксперт дал оценку словам Порошенко о приоритетности Украины для Запада

По словам Безпалько, заявления Порошенко следует воспринимать с осторожностью, в особенности в предвыборный период, когда он стремится предстать в лучшем свете перед избирателями.

Украина никак не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки, — отметил эксперт.

Также Безпалько вспомнил и выступление Порошенко на саммите НАТО перед практически пустым залом.

— Если бы американцы рассматривали Порошенко как важного внешнеполитического контрагента, все было бы иначе. Над пустым залом смеются даже украинские журналисты, — резюмировал он.