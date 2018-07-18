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Бутину обвинили в связях с российской разведкой
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Бутину обвинили в связях с российской разведкой 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Обвинение утверждает, что задержанная в США россиянка Мария Бутина общалась с представителями российской разведки. Об этом сообщается в ходатайстве обвинения опубликованном на сайте федерального окружного суда Вашингтона.
Как утверждается в документе, ФБР обнаружило улики, согласно которым Бутина в ходе своей работы в США контактировала с лицами, которые, как полагает прокуратура, являются оперативными работниками российской разведки.
Ранее сообщалось, что американские прокуроры потребовали оставить Бутину под стражей до суда.
Министерство юстиции США расширило обвинения против задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной нет.
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