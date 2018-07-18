Бутину обвинили в связях с российской разведкой

Обвинение утверждает, что задержанная в США россиянка Мария Бутина общалась с представителями российской разведки. Об этом сообщается в ходатайстве обвинения опубликованном на сайте федерального окружного суда Вашингтона.

Как утверждается в документе, ФБР обнаружило улики, согласно которым Бутина в ходе своей работы в США контактировала с лицами, которые, как полагает прокуратура, являются оперативными работниками российской разведки.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры потребовали оставить Бутину под стражей до суда.

Министерство юстиции США расширило обвинения против задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже.