СМИ поведало о готовности Трампа пожертвовать Америкой ради дружбы с Путиным

Газета New York Daily News проиллюстрировала встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным карикатурой, намекающей на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Фотографию первой полосы издание разместило в Twitter.

На картинке Трамп держит Путина за руку, а свободной левой рукой стреляет в символ Соединенных Штатов Америки — дядю Сэма.

Таким образом газета отреагировала на отказ американского президента публично высказаться о вмешательстве России и лично Путина в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого во время встречи лидеров стран в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.