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СМИ поведало о готовности Трампа пожертвовать Америкой ради дружбы с Путиным
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СМИ поведало о готовности Трампа пожертвовать Америкой ради дружбы с Путиным 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Газета New York Daily News проиллюстрировала встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным карикатурой, намекающей на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Фотографию первой полосы издание разместило в Twitter.
На картинке Трамп держит Путина за руку, а свободной левой рукой стреляет в символ Соединенных Штатов Америки — дядю Сэма.
Таким образом газета отреагировала на отказ американского президента публично высказаться о вмешательстве России и лично Путина в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого во время встречи лидеров стран в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.
Переговоры в Хельсинки стали первой полноформатной встречей Трампа и Путина. Она продлилась почти четыре часа и включала разговор тет-а-тет. За три дня до мероприятия американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, и также два комитета Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс.
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