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МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова
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МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова в количестве пяти человек и выдать им удостоверения установленного образца», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы — действующего мэра, самовыдвиженца Сергея Собянина, И. Свиридова, Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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