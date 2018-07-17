МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова 

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Исследование: Большинство опрошенных россиян поддержат сборную Хорватии в финале ЧМ-2018 в «Лужниках»

В ГД внесен законопроект об оперативном поиске без вести пропавших детей через геолокацию на их гаджетах