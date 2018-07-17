МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова 

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы И. Свиридова в количестве пяти человек и выдать им удостоверения установленного образца», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы — действующего мэра, самовыдвиженца Сергея Собянина, И. Свиридова, Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.