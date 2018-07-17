Тимошенко лидирует в президентском рейтинге

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов в крупных городах страны набрала бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко . Действующий глава государства Пётр Порошенко по уровню электоральной поддержки оказался на пятом месте.

Согласно данным исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Ярёменко, проведенного совместно с Институтом анализа и прогнозирования, за Тимошенко готовы проголосовать 20,5% опрошенных, передает «Интерфакс-Украина»

Исследование проводилось 7-11 июля в 36 городах Украины методом персонального формализованного интервью 1250 респондентов старше 18 лет.

В мае данным негосударственной социологической группы «Рейтинг» показатель доверия к Порошенко колебался на отметке 15%, при том, что не доверяли ему 80% украинцев. Уровень доверия к Тимошенко составлял тогда 21%. В конце июня Юлия Тимошенко заявила, что намерена побороться за пост президента страны.