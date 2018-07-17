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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге
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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов в крупных городах страны набрала бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Действующий глава государства Пётр Порошенко по уровню электоральной поддержки оказался на пятом месте.
Согласно данным исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Ярёменко, проведенного совместно с Институтом анализа и прогнозирования, за Тимошенко готовы проголосовать 20,5% опрошенных, передает «Интерфакс-Украина».
За главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко проголосовали бы 13,1% украинцев. За одного из лидеров «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и главу партии «За жизнь» Вадима Рабиновича готовы отдать голоса по 10,9% избирателей. За нынешнего президента страны Петра Порошенко — 9,4%. За лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 6,8%.
Исследование проводилось 7-11 июля в 36 городах Украины методом персонального формализованного интервью 1250 респондентов старше 18 лет.
В мае данным негосударственной социологической группы «Рейтинг» показатель доверия к Порошенко колебался на отметке 15%, при том, что не доверяли ему 80% украинцев. Уровень доверия к Тимошенко составлял тогда 21%. В конце июня Юлия Тимошенко заявила, что намерена побороться за пост президента страны.
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