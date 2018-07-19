Путин даст наставления послам

Путин выступит перед российскими послами

Совещание послов и постоянных представителей России проходит каждые два года. Предстоящее мероприятие — девятое по счету. На него приглашены руководители правительства, палат Федерального Собрания, министерств и ведомств, участвующих в международной деятельности, представители научно-экспертного сообщества и деловых кругов.

В ходе совещания "планируется проанализировать российские приоритеты на всех основных направлениях внешнеполитической деятельности, определить дальнейшие практические шаги по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, рассмотреть ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией на современном этапе", сообщило внешнеполитическое ведомство.

В числе основных задач дипломатов названы "обеспечение национальной безопасности, создание благоприятных внешних условий для развития страны, продвижение и защита национальных интересов Российской Федерации на основе норм международного права, принципов справедливости и равноправного взаимоуважительного сотрудничества".

Что касается выступления президента в среду, то в нем будут обозначены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией, сообщила его пресс-служба.

В числе этих задач — "дальнейшее укрепление роли России на международной арене, защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития экономики страны и повышения качества жизни населения, обеспечение прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом".

Кроме того, в выступлении Путина особое внимание предполагается уделить вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием распространению терроризма и экстремизма, с участием России в урегулировании региональных конфликтов и кризисов.