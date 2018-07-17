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Рахманов: Изменения в отношениях РФ и США пойдут на пользу и Минску
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Рахманов: Изменения в отношениях РФ и США пойдут на пользу и Минску 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Положительные изменения во взаимоотношениях России и США, а также странами Западной Европы пойдут на пользу и Беларуси. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов, комментируя итоги саммита в Хельсинки.
"Если по итогам встречи в Финляндии будут подвижки и это положительно скажется на развитии отношений России с Западом и США, то это пойдет на пользу и Беларуси", — считает сенатор. Во-первых, по его мнению, которым он поделился в беседе с БЕЛТА, «это обусловлено стратегическим уровнем отношений внутри Союзного государства, а во-вторых, структурой экономик двух стран, которые завязаны друг на друга.
По его словам, взаимодействие с Россией имеет для Беларуси принципиальное значение, но и Беларусь для Российской Федерации не только политический союзник, но и партнер, который может в значительной степени помогать обеспечивать экономическую безопасность соседа.
Поэтому и положение в России отражается на ситуации в РБ, отметил сенатор. В Витебске, по информации агентства, Сергей Рахманов принимает сейчас участие в расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.
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