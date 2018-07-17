СМИ Германии, Швейцарии, Австрии и Люксембурга: Трамп устроил шоу ужасов, и Россия победила

В немецкоязычной прессе никто не сомневается, что встреча с Трампом принесла Путину большую пользу. Трудно не заметить, что Трампу легче находить общий язык с Путиным , чем с собственными советниками. Многие сравнивают саммит с недавней встречей Трампа с лидером КНДР . Одни считают, что Трамп представлял собой жалкое зрелище, другие уверены: диалог — прежде всего.

Трамп пришел на встречу с Путиным как проситель, пишут Кристоф Шойерманн (Christoph Scheuermann) и Кристина Хебель (Christina Hebel) в «Шпигель» (Spiegel)

Прежде всего Дональд Трамп оказывает Владимиру Путину большое уважение. Разногласия не играют большой роли, в конце президент США , похоже, больше доверяет русскому, чем своим собственным секретным службам.

Дональд Трамп сказал, что желает прямого, открытого, глубокого диалога с Россией , однако в действительности президент США искал в Хельсинки нечто иное. Возможно, подтверждения, а может, даже признания. Возможно, он даже надеялся, что Владимир Путин его, наконец, начнет уважать. Это следовало из его слов: он надеялся, что российский президент поможет ему решить мировые проблемы. Трамп искал друга. Он встретился с Путиным как проситель.

Для Трампа вопрос о вмешательстве России в предвыборную борьбу — не более чем выбор между двумя равными сторонами. Он принял решение в пользу Путина — вот в чем скандал. Остается вопрос, в чем Путин смог его переубедить за закрытыми дверями.

Трамп показал себя с Путиным довольно послушным. За это Трампа сильно критиковали в его собственном окружении.

Вместо скандала, схватки получилась миролюбивая встреча.

Обычно президент США Дональд Трамп выступает на саммитах скандально, жестко и агрессивно — но на пресс-конференции после первого двустороннего саммита между ним и российским президентом Владимиром Путиным все было иначе.

Как и на встрече с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, Трамп отказался от столь необходимой критики. На саммите в Сингапуре Трамп не сказал ни слова о катастрофическом положении в области прав человека в Северной Корее, на встрече с Путиным он не упомянул многочисленные преступления в России.

Россия победила по многим пунктам, констатирует Тилко Грисс (Thielko Grieß) на сайте «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk)

Саммит в Хельсинки был плохо подготовлен США и Россией. Хорошо, что, очевидно, не было заключено никаких сделок в ущерб третьих сторон. Однако Трамп не мог сравниться с Путиным. Сегодня ясно: Россия на этой встрече ничего не потеряла, скорее выиграла. Владимир Путин остался верен своей аргументации и своими четкими ответами укрепил свой созданный дома имидж надежного государственного деятеля мирового масштаба. В этом его собеседник не мог с ним сравниться. Дональд Трамп обращался с ним по-дружески, но часто оставался в тени. И таким образом русский стал явным победителем по всем пунктам — что и можно было предположить.

Шоу ужасов назвал Карл Дёменс в «Франкфуртер рундшау» встречу Путина и Трампа

Дональд Трамп представляет собой после встречи с Владимиром Путиным жалкое зрелище. Он выглядит как пиарщик Кремля, а не как президент США.

И что же делает американский президент во время встречи с главой другого государства? Он выкручивается, сравнивает, уповает на теории заговоров, критикует собственную оппозицию и в конечном счете выступает на стороне автократа против своих собственных чиновников. Никакой критики, ни слова.

Саммит в Хельсинки, который Трамп расхваливал несколько месяцев, принял самый нежелательный оборот.

Накануне этот буян из Белого дома говорил, что встреча с Путиным будет его самым простым делом и сделал ставку на повторение «Шоу Трампа» для своих сторонников. Вероятно, он недооценил холодного стратега Путина. Накануне президент США своей критикой НАТО , нападками на Германию и унижением ЕС как «врага» расколол Запад и подыграл России, а Путин с его коварной улыбкой оставался тверд как скала. С самого начала встречи он был на первых ролях. Сначала он заставил Трампа прождать почти час, затем он открыто возразил ему в вопросе политики в отношении Ирана и по поводу газопровода «Северный поток — 2» и, в конце концов, бросил ему мяч ЧМ, на что Трамп заявил, что США в 2026 году попытаются стать такими же хорошими хозяевами ЧМ, как Россия.

Путину должно быть ясно, что он здесь выиграл, говорит Анжела Стент из Джорджтаунского университета в интервью «Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche Zeitung)

Что означает этот саммит для Европы? Для НАТО это не стало тем жутким сценарием, которого ожидали со страхом: президент США не признал Крым частью России, он не отменил американское участие в предстоящих учениях НАТО в Прибалтике и не призвал опять пригласить Путина обратно в Большую семерку. Даже по поводу газопровода «Северный поток — 2» он высказался иначе, чем недавно, когда он отругал Меркель. Ну что же, сказал он, каждая страна преследует свои собственные экономические интересы.

Политик из партии Зеленых Омид Нурипур (Omid Nouripour) отмечает в интервью с «Вельт» (Welt), что интереснее всего то, чего Трамп не сказал

Это всегда хорошо, когда главы государств говорят друг с другом, особенно главы таких сильных государств как Россия и США. Но, к сожалению, американский президент непредсказуем. Скажите, что это значит, когда Дональд Трамп опять говорит о «частной беседе» с Владимиром Путиным? Американский президент — не частное лицо, тем более во время такой встречи.

Ядерные державы должны оставаться в диалоге друг с другом. И нет поводов для Путина и Трампа отказываться от хороших отношений. Но это не должно происходить за счет третьих сторон и в ущерб международному порядку. Сбивает с толку, что Трамп явно лучше чувствует себя в общении с Путиным, чем среди своих единомышленников, глав демократических правительств, например, в Большой семерке.

Результаты этой встречи следует оценивать довольно осторожно, пишет Гвидо Фельдер (Guido Felder) в статье Мяч и много пузырей в «Блик» (Blick)

Нет, они еще не друзья, но уже приятели. Вчера президент США Дональд Трамп (72) и президент России Владимир Путин (65) в финской столице Хельсинки после многолетнего спора заключили мир.

Путин заверил, что хочет восстановить утерянное взаимное доверие. Трамп выразил уверенность: «Сегодня начался долгий процесс движения в позитивное будущее. Я уверен, что мы будем часто встречаться».

Когда он поздравил Путина с удачным проведением Чемпионата мира про футболу, президент России подарил ему мяч со словами: «Теперь мяч — на вашей стороне».

Лучшего игрока в Белом доме, чем Дональд Трамп, Кремль и желать не может, пишет Андреас Рюш (Andreas Rüesch) в «Нойе Цюрхер Цайтунг» (Neue Zürcher Zeitung)

Президенты Соединенных Штатов и России на своей встрече в Хельсинки сделали, по их собственному выражению, важный шаг для улучшения отношений. Получится ли это, покажет время. Безусловно, очень важно, чтобы между двумя крупнейшими ядерными державами мира существовала переговорная нить, как это бывало в самые мрачные периоды холодной войны. Но чтобы добиться чего-либо на пути диалога, с американской стороны требуется четкое представление о разделяющих противоречиях и реалистическая стратегия их использования. При нынешнем хозяине Белого дома пока нет ни того, ни другого.

По-прежнему остается загадкой, почему Трамп так старается подружиться с Путиным. Ясно только, что Кремль не мог бы желать для себя лучшего игрока в Белом доме, чем человек, который за короткое время смог пошатнуть западный альянс и отравить когда-то столь важные отношения с Берлином, Лондоном и Парижем, который причиняет ущерб американским ведомствам и при этом наивно не обращает внимания на то, как Россия выпроваживает США с ближневосточного политического поля. Если бы Трамп мог в ответ предъявить какой-либо выигрыш, какую-то реальную уступку Москвы , то этот отчаянный курс еще можно было бы оправдать. Однако, как и после напыщенной встречи на высшем уровне с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в Сингапуре, Трамп возвращается из Хельсинки лишь с осторожными обещаниями прогресса в будущем.

Для Путина не существует никакой «Америки прежде всего», уверен Эрик Рингс в «Тагеблатт» (Tageblatt). Однако он настроен оптимистически

Ожидаемая оттепель между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вчера действительно наступила. Более того, можно сказать, что временами царила солнечная погода. В любом случае это была встреча на равных. Чего нельзя сказать о встречах между Трампом и Меркель или между Трампом и Мэй пару дней назад.

В Хельсинки оба главы государств выглядели столь гармонично, что министр иностранных дел России Лавров даже подвел такой итог: эта встреча, по его словам, прошла «лучше, чем очень хорошо». Сближение между двумя крупнейшими ядерными державами мира в любом случае должно рассматриваться как положительный сигнал. Даже если никто не знает, какие планы эти два сильных человека теперь могут вынашивать вместе.

Виланда Шнайдера (Wieland Schneider) в статье Встреча Трампа с Путиным и обеспокоенные зрители из Европы в «Прессе» (Die Presse) волнуют последствия для Европы и всего мира

Как нарушитель спокойствия в трансатлантических отношениях Трамп для Москвы как раз подходящий человек. Европейцы должны больше заботиться о своих интересах.

Когда Дональд Трамп говорит — или пишет в Твиттере — он не особенно заботится о выборе слов. К тому же он смотрит на международную политику прежде всего сквозь призму экономических интересов. Тогда государства ЕС — не только партнеры, но и конкуренты США. Для Трампа сам ЕС является чем-то вроде образа врага. Однако он представляет собой сумму государств-членов. Тем самым президент США ставит таких союзников НАТО, как Германия, Франция Польша и все еще пока член ЕС Великобритания , на одну доску с Россией и Китаем