Украина «присвоила» себе четыре санатория в Крыму

Власти «незалежной» решили, что их стране принадлежат сразу четыре крымских санатория. Право собственности на них признала так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым ». Речь идет о санаториях, которые находятся на Южном берегу Крыма, за Украиной — это «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж». Как пишет РИА «Новости» , общая площадь санаториев 11 тысяч квадратных метров. В свое время они были переданы Фонду госимущества соседнего государства по решению судов. Кстати, в начале июля санаторий «Ай-Петри» продали на аукционе за 416,4 миллиона рублей. Однако этот факт не повлиял на признание права собственности со стороны "прокуратуры" Ранее в Минэкономразвития рассказали о надежде на то, что Крым станет российской Калифорнией, самым экономически развитым и высокотехнологичным регионом России Новости по теме: Портников: лучший способ добить Украину — это вернуть ей Донбасс и Крым