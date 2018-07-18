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Украина «присвоила» себе четыре санатория в Крыму
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Украина «присвоила» себе четыре санатория в Крыму 

Свободная пресса 55 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Власти «незалежной» решили, что их стране принадлежат сразу четыре крымских санатория. Право собственности на них признала так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым».
Речь идет о санаториях, которые находятся на Южном берегу Крыма, за Украиной — это «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж».
Как пишет РИА «Новости», общая площадь санаториев 11 тысяч квадратных метров. В свое время они были переданы Фонду госимущества соседнего государства по решению судов. Кстати, в начале июля санаторий «Ай-Петри» продали на аукционе за 416,4 миллиона рублей. Однако этот факт не повлиял на признание права собственности со стороны "прокуратуры".
Ранее в Минэкономразвития рассказали о надежде на то, что Крым станет российской Калифорнией, самым экономически развитым и высокотехнологичным регионом России.
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