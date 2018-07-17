Киев взбешен: Трамп очень мало говорил про Украину

Финляндия приходит в себя после встречи в минувший понедельник двух лидеров мировых держав — Владимира Путина Дональда Трампа . А на Украине страсти, наоборот, накаляются, подогреваемые СМИ. В Суоми только и разговоров сейчас о том, как «Владимир и Дональд хорошо поговорили» и о чем договорились. В Киеве же ищут в прошедшем российско-американском саммите в основном лишь негатив, а, не находя, несут бог весть что!

На брифинге двух лидеров, как все слышали, прозвучали полярные заявления по Крыму . Сразу после этого в украинских СМИ началась истерия.

Заголовки такого типа — «Путин никак не успокоится», «От Хельсинки до Каддафи: холодный душ для Путина», «Путин между двумя поражениями»…

«У Кремля не залишається іншого виходу, окрім як шукати шляхи того, як компенсувати собі цю відсталість» («У Кремля не остается иного пути, кроме того, как искать пути, чтобы компенсировать свою отсталость»), — пишет «Обозреватель». Потому, продолжает некто Тарас Жовтенко, русские и пошли (цитата) на «крымскую авантюру», ведь этот регион «ближче до європейських союзників США ». В том смысле, что оружие у нас отсталое, иначе как с полуострова до «нужной москалям цели» не долетит.

Или вот ещё, в другом издании, про «эффектное шоу без ощутимых реальных достижений»: «Из-за дела о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года Москва вместо разрядки рискует обзавестись новым пакетом санкций. Это совсем не удивительно, ведь Путин жаждет скорой встречи со своим покойным коллегой по клубу диктаторов полковником Каддафи».

Ему поддакивает некто Тымчук со своих, проплаченных властью, страниц: «Пафос, с которым описывали российские СМИ встречу президента США Дональда Трампа с кремлевским обитателем Путиным в Хельсинки, был направлен на то, чтобы российские обыватели уверились в том, насколько значим и влиятелен переутвержденный на новый срок местный деспот».

Тут как тут и Олена Степова. Активно пописывать начала она, как признается, во время так называемого АТО. Сама родом с Луганщины. «Не стоит себя обманывать, — комментирует она, — эта встреча не приведет к сиюминутному возвращению Крыма и к прекращению войны в Донбассе. Все останется на своих местах. По крайней мере, до выборов на Украине в 2019 году. И об этом уже сказали в администрации Трампа, говоря о Крымском полуострове: „стороны согласились не соглашаться“… Это означает, что рано или поздно русские снова попросят денег у США, отдав взамен захваченные земли. А параллельно вынуждены будут соблюдать права человека, ослаблять скрепы так называемого русского мира. Это в конечном итоге приведет к одному — к их полному поражению».

Очень похоже на горячечный бред. Уж не перегрелась ли девушка на летней жаре, пытаясь высосать из пальца нечто «итоговое по встрече в Хельсинки»?

Впрочем, украинских журналистов в финской столице вообще, как выясняется, не было, если только кто не замаскировался под финна, например. Как и отдельной «украинской темы» в переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Да, президенты коснулись Крыма. Трамп, внимательно выслушав главу нашего государства, остался пока при своем мнении. О чем и было сказано на брифинге, причем, главой нашего государства. «Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации , — отметил Владимир Путин. — У нас другая точка зрения. Мы считаем, что провели референдум в полном соответствии с международным правом … Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все». По ходу дела выяснилось, что сам Трамп во время общения с прессой о крымском вопросе не упомянул ни разу.

Не это ли и возбудило громадян?

Вечером понедельника ваш корреспондент позвонила знакомым в Киев и Харьков . Хотелось узнать мнение рядовых граждан о событии поистине мирового значения, состоявшимся в финской столице. В Харькове мне ответил выросший в советском Крыму, учившийся в Ейском авиационном училище, служивший на Харковщине, ныне отставной подполковник Олег Проскулько (фамилия изменена).

— По встречу президентов, конечно, знаю. За ней у нас в городе многие следили по интернету, — сказал Олег.

«СП»: — А по ТВ что-то показывали-рассказывали?

— Мельком. В основном комментировали на разных ток-шоу, такой же говорильне, как на российских центральных каналах. Они у нас большой популярностью не пользуются. Понятно же, приглашенным «экспертам» платят за то, чтобы говорили то, что нужно. В соцсетях интересней, там разные точки зрения, отсюда и объективность. Так вот, впечатление такое: если бы подобного рода президентские встречи были регулярными, то и ситуация в мире была бы не такая напряженная. Как я лично понял, Трамп бывает жестким, когда критикует ту или иную «неправильную» на его взгляд геополитическую ситуацию. Но он идет на общение, на то, чтобы разобраться и понять. Мне показалось, он не против того, чтобы иметь хорошие отношения с Россией.

В Киев дозваниваться пришлось более часа — линия была явно перегружена. Не факт, что причиной тому стал хельсинский саммит, вполне возможно, отпускные хлопоты родственников, разделенных границей одним росчерком беловежского пера. Но вот — ответили! Александр Д., инженер-электронщик, 60 лет, в свое время был активистом партии, возглавляемой Юлией Тимошенко

«СП»: — Ты всё ещё интересуешься политикой?

— Гораздо меньше, чем до Майдана. Устаешь от того бардака, что растянулся у нас на годы… Ты о встрече Путина с Трампом хочешь спросить? Нас тут пугали, что они, если сойдутся, начнут перекраивать мир, устанавливая свои порядки. А я посмотрел, почитал, что они там обсуждали — нормальные хлопцы, вполне вменяемые. Собственно, говорить нечего, они сами все доходчиво рассказали. Так что, будем жить! (любимая поговорка моего приятеля, цитата из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики» — авт.).

Комментирует специально для «СП» итоги саммита в Суоми и реакцию на него украинских СМИ политолог Владимир Жарихин

— То, что говорят и пишут сейчас на Украине близкие к действующей власти журналисты, вполне ожидаемо, — сказал Владимир Леонидович. — Ничего другого они и не могли, разве что просто отмолчаться, но это не в их стиле. Насколько я понял, в Хельсинки ситуация на Украине, если и упоминалась президентами РФ и США, то мимоходом, вскользь. И то лишь в связи с Донбассом, где не прекращаются обстрелы ВСУ, гибель мирных жителей. Но в Киеве убеждены, что в настоящее время именно их «незалежная» «пуп Земли». И как это ничего про них не сказать? Отсюда и разного рода измышления.

«СП»: — Иначе почувствуют свою незначительность, чтобы не сказать ненужность?

— Именно! На сто процентов соответствует истине. Путин с Трампом встретились, чтобы обсудить насущные глобальные проблемы мира. Среди которых — ситуация в Сирии , например, Иране и т.д. А что Украина? Все там происходящее, дело рук (не скажу ума — люди умные такого бы не допустили) самой украинской власти, как законодательной, так и исполнительной. Что-то может измениться к лучшему при условии полного их обновления.

«СП»: — Что же наши-то не борются с украинским блефом и бредом? Где контрпропаганда, актуальная сегодня как никогда?

— Наших там активно закрывают и перекрывают. Немалые силы брошены на это. Есть, правда, интернет. Но, во-первых, и сайты можно при желании закрыть. Во-вторых, тенденция с ними такая: люди читают только то, что близко им. И это не всегда политика. Можно было бы вспомнить старые добрые времена, когда в приграничных районах устанавливались громкоговорители. Но я не уверен, что сегодня это «пройдет». Есть ещё так называемое сарафанное радио — вот оно, на мой взгляд, самый лучший на данный момент информатор. Если провести опрос среди украинского населения, многие, уверен, выскажутся против махровой русофобии в своей стране. И высказываются. Только их в упор не слышат. Но это, как мы все понимаем, до поры до времени.

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