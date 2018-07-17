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Путин: Ракка напоминает Сталинград
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Путин: Ракка напоминает Сталинград 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Российско-американский саммит вызвал огромный интерес у иностранных журналистов. Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News. Один из вопросов касался урегулирования ситуации в Сирии.
«Что касается Сирии непосредственно. Американская авиация наносила очень серьезные удары по городу Ракка. Мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. Очень хотелось бы, чтобы планы, о которых мы сегодня говорили, были реализованы», — сообщил Путин. Журналист отметил, что «комиссия ООН, которая расследует ситуацию в Сирии, сказала, что „имели место целенаправленные атаки на гражданское население со стороны российских пилотов, которые пилотировали Су-24 и Су-25“.
Путин парировал. „Мне очень жаль, что вы не знаете реальной обстановки в Сирии. В Ракке погибло огромное количество мирного населения. Ракка стерта с лица земли, это сплошные руины, напоминает Сталинград времен Второй мировой войны. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Повторяю еще раз, вина лежит на тех людях, которые руководствуются соображениями террористического характера и используют мирное население в качестве заложников“, — ответил президент России.
Разговор продолжался почти 40 минут. Путин в частности отметил, что Россия готова сотрудничать с США, но при этом президент продолжит защищать интересы своей страны.
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