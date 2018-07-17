Венедиктов оценил взгляд Лаврова на жену Трампа 

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал фотографию главы МИД Сергея Лаврова и первой леди США Меланьи Трамп.
«Настоящий мужчина, этот наш Сергей Лавров. И смотрит правильно, а не на президентов», — написал Алексей Венедиктов на своей странице в Instagram, опубликовав фото, на котором глава российского МИДа пристально смотрит в сторону Меланьи Трамп.
В комментариях некоторые усомнились в направлении взгляда, посчитав, что российский дипломат смотрит не на ноги первой леди, а на камеру, которая стоит между ними.
Другие признавались в любви к Лаврову:
«Все всегда тонко чувствующий, деликатный, мой любимый и обожаемый политик!», — написала _sharavii.
Отметим, что фотографию прокомментировал и главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев:
«Наш парень! И взгляд строг!», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Хельсинки прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Лавров оценил успешность встречи политиков. По его словам, переговоры «прошли лучше, чем супер — шикарно».