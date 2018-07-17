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Киевский телеканал ошибочно назвал Путина «президентом Украины»
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Киевский телеканал ошибочно назвал Путина «президентом Украины» 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Киевский телеканал «Эспрессо» в анонсе новости о саммите Россия-США ошибочно назвал Владимира Путина президентом Украины. Новость была опубликована в твиттере. При этом в тексте самой заметки титры были указаны верно, сообщает РИА Новости.
Ошибку сразу заметили пользователи. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать в МИД Украины.
16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, обсуди практически все острые проблемы двусторонних отношений и мировую повестку. После этого лидеры США и России дали большую пресс-конференцию.
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