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МИД Эстонии вызвал российского посла
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МИД Эстонии вызвал российского посла 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту в связи с тем, что зафиксированы два случая якобы нарушения российскими самолетами воздушного пространства республики, сообщила во вторник пресс-служба эстонских Сил обороны.
"Инциденты произошли в понедельник до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. Транспондеры у обоих судов были включены, но план полета ни один из самолетов не предоставил. В радиоконтакт с авиадиспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали", — говорится в сообщении.
По данным эстонских военных, МИД республики вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту. Силы обороны утверждают, что в этом году самолеты РФ нарушали воздушное пространство Эстонии уже шесть раз.
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