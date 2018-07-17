«В объятиях Путина»: зарубежные СМИ обрушились на Трампа

Владимира Путина и Историческая встреча президентов России и США Дональда Трампа стала главной темой ведущих мировых СМИ. Большинство американских изданий раскритиковали Трампа за излишне мягкое, по их мнению, отношение к российскому коллеге.

«Мы все были глупы»

Washington Post вышла статья под заголовком «Очень сильно противоречит плану»: Трамп бросает вызов советникам в объятиях Путина». Авторам публикации не понравилось, что Трамп поставил под сомнение профессионализм американской разведки и, похоже, поверил Путину, заявившему о невмешательстве в выборы в США.

«Я уверен в моей разведке, но хочу сказать, что президент Путин сегодня был очень силен в своем отрицании [вмешательства в выборы]», — заявил он.

Трамп напал на свое собственное ФБР в чужой стране и тепло похвалил злейшего врага — Россию , — говорится в публикации Washington Post.

По словам источников издания, перед встречей сотрудники администрации Трампа предоставили ему около 100 страниц информационных материалов, «направленных на выстраивание жесткой позиции по отношению к Путину». Но президент США проигнорировал большую их часть.

«Я думаю, что Соединенные Штаты были глупыми, — сказал он после саммита. — Я думаю, мы все были глупы. Мы должны были наладить диалог давным-давно, честно говоря, задолго до того, как я стал главой администрации».

New York Times также утверждает, что позиция главы Белого дома была слишком мягкой.

«На итоговой пресс-конференции господин Трамп не озвучил ни одного поступка Путина, за которые он должен быть привлечен к ответственности. Вместо этого он оправдал свою самую резкую критику в отношении Соединенных Штатов и специального совета по расследованию вмешательства в выборы, назвав его работу «нелепым» расследованием и «охотой на ведьм», которая разделяла две страны».

«Каменный Путин»

CNN считает, что саммит обернулся для Трампа настоящим позором.

«Пока история помнит Дональда Трампа, это будет день позора», — указывается в публикации.

Объективно, встреча показала, что Трамп не является такой сильной политической фигурой, как прежде. Он выглядел слабым. Он раболепствовал перед каменным российским лидером и оказался неподготовленным и побежденным, — отмечает автор статьи.

Обозреватель USA Today тоже не стал выбирать выражения. «Президент Дональд Трамп стоял бок о бок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник перед американскими и российскими флагами, как если бы они были старыми друзьями… Возможно, это был подходящий образ для окончания европейского турне, во время которого американский президент бросил друзей и обнял авторитарного противника».

Автору статьи показалось странным, что Трамп решил встретиться с Путиным один на один, без участия британского премьер-министра Терезы Мэй и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Кроме того, по словам журналиста, Трамп решил «не нажимать» на самые болезненные точки в отношениях между двумя странами — «поведение России в Крыму и на Украине ».