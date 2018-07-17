Президент Италии выступает за сближение Грузии с НАТО

«В ходе недавней встречи (НАТО. — Прим. ред.) в верхах в Брюсселе Италия старалась обратить внимание, чтобы это было отмечено и подчёркнуто, на солидное сотрудничество между Грузией и НАТО, а также перспективу их дальнейшего сближения, как следствие этого сотрудничества», — сказал Маттарелла.

«Существует много причин, касающихся международной политики, безопасности, совместной перспективы, связанных с одинаковым восприятием таких ценностей, как мир и свобода, которые делают крепкими связи Грузии и Италии. Италия видит в Грузии партнёра, а также надёжного и фундаментального собеседника в регионе», — подчеркнул он.