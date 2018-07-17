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Президент Италии выступает за сближение Грузии с НАТО
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Президент Италии выступает за сближение Грузии с НАТО 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Италия приветствует демонстрируемое Грузией «отношение интенсивного и растущего сотрудничества», направленного «на сближение с НАТО». Об этом заявил президент страны Серджо Маттарелла, пишет ADN. В настоящее время он находится в Тбилиси с официальным визитом.
«В ходе недавней встречи (НАТО. — Прим. ред.) в верхах в Брюсселе Италия старалась обратить внимание, чтобы это было отмечено и подчёркнуто, на солидное сотрудничество между Грузией и НАТО, а также перспективу их дальнейшего сближения, как следствие этого сотрудничества», — сказал Маттарелла.
«Существует много причин, касающихся международной политики, безопасности, совместной перспективы, связанных с одинаковым восприятием таких ценностей, как мир и свобода, которые делают крепкими связи Грузии и Италии. Италия видит в Грузии партнёра, а также надёжного и фундаментального собеседника в регионе», — подчеркнул он.
Как сообщается, 18 и 19 июля президент Италии совершит государственный визит в Азербайджан.
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