ЛНР: извращенная логика Порошенко является причиной тупика минских переговоров

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Риторика президента Украины Петра Порошенко демонстрирует его непонимание логики минских соглашений, согласно которым диалог между сторонами конфликта в Донбассе должен предшествовать дальнейшим мерам политического урегулирования. Об этом ТАСС сообщил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Ранее Порошенко заявил, что Украина готова начать подготовку к выборам в Донбассе после «вывода российских войск» и введения в регион миротворческой миссии ООН , которая должна «разоружить незаконные вооруженные формирования».

"Порошенко традиционно демонстрирует свою неспособность прочитать и буквально понять, что содержат три страницы текста комплекса мер по выполнению минских соглашений, — сказал Мирошник. — Странно, что в тексте комплекса мер он постоянно находит требование «вывести российские войска», которых там нет, ему видится «миротворческая миссия», о которой в тексте соглашений нет ни одного слова".

"Более того, он даже теряется в логике событий, утверждая, что готов начать диалог по подготовке к выборам с теми, кого выберут на местных выборах", — отметил представитель ЛНР, напомнив, что четвертый пункт комплекса мер предусматривает начало диалога о модальностях проведения местных выборов в первый день после отвода вооружений от линии соприкосновения сторон. «Ведение диалога предшествует всем мерам по выполнению политических соглашений», — подчеркнул Мирошник. «Не слишком ли мало Киев на себя берет обязательств? Начать диалог, когда уже все свершилось?» — добавил он.

Мирошник отметил, что Порошенко забывает, что особый статус Донбассу Киев обязан был предоставить через 30 дней после подписания комплекса мер. После этого должна была начаться подготовка к проведению местных выборов, а после выборов, согласно тексту соглашений, должен начаться процесс передачи границы, который завершится только после полного политического урегулирования. Представитель ЛНР предположил, что «причина тупика на минских переговорах кроется в извращенной логике украинского гаранта».