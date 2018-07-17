Постпред России: США безосновательно хотят проверять объекты в сфере безопасности Ирана 

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США безосновательно хотят проверять чувствительные с точки зрения безопасности объекты Ирана.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, США «настроены нацелить верификационную деятельность на наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты».
По мнению российского дипломата, это «вызвало бы самую негативную реакцию со стороны Тегерана».
Он отметил, что МАГАТЭ не испытывает никаких проблем с доступом на ядерные объекты Ирана.
Ульянов добавил, что Москва не сомневается в том, что Тегеран будет продолжать выполнять условия ядерной сделки.