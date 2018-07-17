Постпред России: США безосновательно хотят проверять объекты в сфере безопасности Ирана

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США «настроены нацелить верификационную деятельность на наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты».

По мнению российского дипломата, это «вызвало бы самую негативную реакцию со стороны Тегерана ».

Он отметил, что МАГАТЭ не испытывает никаких проблем с доступом на ядерные объекты Ирана.

Ульянов добавил, что Москва не сомневается в том, что Тегеран будет продолжать выполнять условия ядерной сделки.