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Постпред России: США безосновательно хотят проверять объекты в сфере безопасности Ирана
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Постпред России: США безосновательно хотят проверять объекты в сфере безопасности Ирана 

RT на русском 1 час назад
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США безосновательно хотят проверять чувствительные с точки зрения безопасности объекты Ирана.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, США «настроены нацелить верификационную деятельность на наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты».
По мнению российского дипломата, это «вызвало бы самую негативную реакцию со стороны Тегерана».
Он отметил, что МАГАТЭ не испытывает никаких проблем с доступом на ядерные объекты Ирана.
Ульянов добавил, что Москва не сомневается в том, что Тегеран будет продолжать выполнять условия ядерной сделки.
Ранее Евросоюз и КНР подтвердили, что продолжат следовать Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному с Ираном для контроля его ядерной программы.
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