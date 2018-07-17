Встречу Путина и Трампа нарекли «боем агента КГБ против агента KFC»

Сразу после окончания саммита сотрудники The Daily Show опубликовали в Twitter шутку о том, что Трампу после серьезной пресс-конференции достался лишь мячик.

«Что получила Россия : — тотальная капитуляция от Трампа — оправдание за вмешательство в прошлое — разрешение вмешиваться в будущее

Что получила Америка: »

Ведущий передачи Тревор Ной (Trevor Noah) заявил, что такое может случиться, если поставить агента КГБ против агента KFC. «Если вас зовут Владимир Путин, то сегодня у вас был очень хороший день. Потому что сегодня президент Соединенных Штатов принял вашу сторону в борьбе между вами и США», — пошутил Ной.

Журналист также прокомментировал слова бывшего посла США в России, который назвал поведение Трампа на конференции «самым постыдным выступлением американского президента на мировой арене». «Вы знаете, как сложно такого достичь? Джорджа Буша-старшего однажды вырвало на японского премьер-министра, а теперь на вершине Трамп», — заявил телеведущий.

Автор ток-шоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел также раскритиковал саммит, который он назвал «встречей Трампа с его лучшим другом из КГБ». «Сегодня, возможно, был самый странный из всех 542 странных дней правления Дональда Трампа. Хельсинки замерз», — сказал он во вступительном монологе.

После Киммел показал кадры со встречи, на которых Трамп отказывался критиковать вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. «Если вам интересно, есть ли у Владимира Путина компрометирующее видео на Дональда Трампа, теперь мы без всякого сомнения можем сказать, что оно есть», — пошутил Киммел.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки.