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Встречу Путина и Трампа нарекли «боем агента КГБ против агента KFC»
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Встречу Путина и Трампа нарекли «боем агента КГБ против агента KFC» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ведущие американских вечерних шоу поиздевались над президентом США Дональдом Трампом, который встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.
Сразу после окончания саммита сотрудники The Daily Show опубликовали в Twitter шутку о том, что Трампу после серьезной пресс-конференции достался лишь мячик.
«Что получила Россия: — тотальная капитуляция от Трампа — оправдание за вмешательство в прошлое — разрешение вмешиваться в будущее
Что получила Америка: »
Ведущий передачи Тревор Ной (Trevor Noah) заявил, что такое может случиться, если поставить агента КГБ против агента KFC. «Если вас зовут Владимир Путин, то сегодня у вас был очень хороший день. Потому что сегодня президент Соединенных Штатов принял вашу сторону в борьбе между вами и США», — пошутил Ной.
Журналист также прокомментировал слова бывшего посла США в России, который назвал поведение Трампа на конференции «самым постыдным выступлением американского президента на мировой арене». «Вы знаете, как сложно такого достичь? Джорджа Буша-старшего однажды вырвало на японского премьер-министра, а теперь на вершине Трамп», — заявил телеведущий.
Автор ток-шоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел также раскритиковал саммит, который он назвал «встречей Трампа с его лучшим другом из КГБ». «Сегодня, возможно, был самый странный из всех 542 странных дней правления Дональда Трампа. Хельсинки замерз», — сказал он во вступительном монологе.
После Киммел показал кадры со встречи, на которых Трамп отказывался критиковать вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. «Если вам интересно, есть ли у Владимира Путина компрометирующее видео на Дональда Трампа, теперь мы без всякого сомнения можем сказать, что оно есть», — пошутил Киммел.
Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки.
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