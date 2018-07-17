NYT: Трамп показал себя лакеем Путина

Стоя рядом с Путиным, Трамп объединился с ним против американских разведывательных служб, «изрыгая ложь и теории заговора», подчеркнула американская газета New York Times. И это несмотря на обвинения в адрес 12 россиян, опубликованные спецсоветником Робертом Мюллером в пятницу, и заявления директора национальной разведки Дэна Коутса об уязвимости США кибератакам со стороны России , подчеркнуло издание.

Всегда было очевидно, что Трамп не станет при Путине поддерживать мнение, что Россия «взломала выборы 2016 года», он всегда публично одобрял этот взлом, от которого радостно получил выгоду, подчеркнула NYT. До сих пор никому достоверно неизвестно, какие у Трампа отношения с Россией — является ли Путин его куратором, его сообщником по заговору или лишь его героем. Но очевидно, что Трамп хочет продать американскую демократию ради личной выгоды, считает автор издания. И на этой встрече он показал, что он лакей Путина.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первая полноценная встреча двух лидеров состоялась в понедельник в Хельсинки , то есть спустя полтора года после того, как Трамп стал президентом и первый раз выразил публично желание такую встречу провести.

Судя по атмосфере пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Путин и Трамп нашли общий язык, но в США итоги встречи вызвали настоящее бешенство.