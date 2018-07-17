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Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
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Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп 

Дни.ру 1 час назад
16 июля в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампом прибыла его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставили равнодушными мужчин-политиков.
В этот день, помимо переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, в столице Финляндии состоялась встреча госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Это первая личная беседа чиновников — ранее они общались только по телефону. Встреча на полях российско-американского саммита прошла в закрытом режиме.
Отметим, что 16 июля много внимания привлекла к себе супруга президента США Меланья Трамп. А точнее — ее шикарные стройные ноги.
В лимонном пальто и такого же цвета, но более яркого оттенка туфлях на высокой шпильке, первая леди Америки просто сразила мужчин. Объектив фотокамеры запечатлел, как глава МИД России с улыбкой смотрит на ножки Меланьи.
"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", — пошутил в Twitter журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
Корреспондент был в ударе и сыпал шутками на эту тему весь вечер.
Как писали Dni.Ru, президенты России и США в Хельсинки получили то, что хотели. Путин на пресс-конференции поставил нашу страну в один ряд с Соединенными Штатами. А Трамп воспользовался возможностью еще раз заявить, что никакого предвыборного сговора с Москвой не было.
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