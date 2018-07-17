Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа

Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп

Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов pic.twitter.com/9XncjSrrPF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

В этот день, помимо переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, в столице Финляндии состоялась встреча госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и главы российского МИДа Сергея Лаврова . Это первая личная беседа чиновников — ранее они общались только по телефону. Встреча на полях российско-американского саммита прошла в закрытом режиме.

Отметим, что 16 июля много внимания привлекла к себе супруга президента США Меланья Трамп. А точнее — ее шикарные стройные ноги.

В лимонном пальто и такого же цвета, но более яркого оттенка туфлях на высокой шпильке, первая леди Америки просто сразила мужчин. Объектив фотокамеры запечатлел, как глава МИД России с улыбкой смотрит на ножки Меланьи.

"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", — пошутил в Twitter журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Корреспондент был в ударе и сыпал шутками на эту тему весь вечер.