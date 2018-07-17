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Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп
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Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
16 июля в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампом прибыла и его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставили равнодушными мужчин-политиков.
В этот день помимо переговоров Трампа и Путина в столице Финляндии состоялась и встреча госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и главы российского МИД Сергея Лаврова.
Это первая личная встреча Лаврова и Помпео. Ранее они общались только по телефону. Встреча «на полях» российско-американского саммита прошла в закрытом режиме.
Стоит отметить, что помимо сугубо политических вопросов, в этот день много внимания привлекла к себе супруга президента США. А точнее — ее шикарные стройные ноги.
Меланья в лимонном пальто и такого же цвета, но более яркого оттенка туфлях на высокой шпильке сразила мужчин. В частности, в объектив фотокамеры запечатлел, как глава МИД России с улыбкой смотрит на ножки первой леди США.
"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", — пошутил в Twitter журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Корреспондент явно был в ударе и сыпал шутками на эту тему весь вечер.
Как писали Dni.Ru, президенты России и США в Хельсинки получили то, что хотели. Путин на пресс-конференции поставил нашу страну в один ряд с Соединенными Штатами. А Трамп воспользовался возможностью еще раз заявить, что никакого предвыборного сговора с Москвой не было.
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