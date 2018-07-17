Ещё
Путин рассказал, что поменялось с 2000 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, что поменялось с 2000 года 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что не изменился с момента первого избрания президентом. Об этом он сказал в интервью Fox News.
По словам Путина, его выбрали президентом во взрослом возрасте, когда приоритеты не слишком меняются.
"Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался", — отметил Путин.
Он добавил, что при этом российской стороне приходится реагировать на то, что происходит в мире. В качестве примера глава государства привел расширение НАТО на восток.
Ранее сообщалось, что финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ.
Газета.Ru: последние новости
Погба: мы не повторим ошибок Евро-2016 Путин опоздал на саммит к Трампу на полчаса Hill: встреча Путина с Трампом может существенно снизить ядерную угрозу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»273
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки401
Крымский мост закроют из-за Расторгуева28
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка65
Трампа обвинили в измене родине84
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение