Путин рассказал, что поменялось с 2000 года

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что не изменился с момента первого избрания президентом. Об этом он сказал в интервью Fox News

По словам Путина, его выбрали президентом во взрослом возрасте, когда приоритеты не слишком меняются.

"Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался", — отметил Путин.

Он добавил, что при этом российской стороне приходится реагировать на то, что происходит в мире. В качестве примера глава государства привел расширение НАТО на восток.

Ранее сообщалось, что финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ.