Андрей Травников и вице-премьер Виталий Мутко на встрече в Москве обсудили ситуацию в строительной отрасли региона 

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «С вице-премьером мы обсуждали перспективу строительства объектов на левом берегу Оби в зоне создания нового спортивного кластера — это Ледовый дворец спорта, сопутствующие объекты транспортной инфраструктуры, благоустройства. Мы на сегодняшний день разрабатываем проектно-сметную документацию на все объекты, необходимые для создания этого спортивного ядра, и, конечно же, надеемся на поддержку Правительства РФ».
Во время рабочей встречи в Москве обсудили темпы жилищного строительства в Новосибирской области и перспективы достижения целевых показателей, установленных майским указом Президента. Также Андрей Травников сообщил вице-премьеру России о проблемной ситуации в сфере долевого строительства региона и о возможных путях выхода из неё.
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