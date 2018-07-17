Экс-депутат Рады назвал Порошенко главным врагом Украины

Президент Украины Пётр Порошенко во время посещения международных учений Sea Breeze заявил, что Россия якобы готовит атаку на Мариуполь . По мнению экс-депутата Рады Владимира Олейника, это говорит о потере украинской стороной контроля над частью своих территорий.

Владимира Путина и Дональда Трампа. Он считает, что украинский лидер захотел «перетянуть одеяло на себя» в день саммита президентов РФ И США

По словам экс-депутата, данное заявление говорит о потере контроля Киевом над рядом территорий. При этом он подчеркнул, что нападение на Украину уже произошло, а главным её врагом является сам Порошенко.

Однако Олейник отметил, что во время сражения за власть украинские чиновники «сами перегрызут себе глотки», передаёт Nation News.