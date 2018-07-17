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Экс-депутат Рады назвал Порошенко главным врагом Украины
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Экс-депутат Рады назвал Порошенко главным врагом Украины 

News.ru 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко во время посещения международных учений Sea Breeze заявил, что Россия якобы готовит атаку на Мариуполь. По мнению экс-депутата Рады Владимира Олейника, это говорит о потере украинской стороной контроля над частью своих территорий.
Он считает, что украинский лидер захотел «перетянуть одеяло на себя» в день саммита президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По словам экс-депутата, данное заявление говорит о потере контроля Киевом над рядом территорий. При этом он подчеркнул, что нападение на Украину уже произошло, а главным её врагом является сам Порошенко.
Однако Олейник отметил, что во время сражения за власть украинские чиновники «сами перегрызут себе глотки», передаёт Nation News.
Ранее на заявление Порошенко отреагировала Госдума. Глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что после окончания чемпионата мира лидер Украины «взялся за старое».
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