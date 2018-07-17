Ещё
Нетриумфальное возвращение: прилетевшего в США Трампа почти никто не встретил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетриумфальное возвращение: прилетевшего в США Трампа почти никто не встретил 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Накануне в столице Финляндии прошла первая полномасштабная встреча лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили множество вопросов мировой геополитики, а также провели переговоры о налаживании отношений между двумя странами.
После завершения многочасовой встречи в США на главу государства обрушились с жесткой критикой. Так, бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что Трамп «с потрохами сдался Путину».
— Я никогда не видел, чтобы Трамп говорил или делал что-то настолько отстраненно, как это было сегодня. Он с потрохами сдался Путину, заявив, что Россия не вмешивалась в выборы, — написал Керри в своем микроблоге.
pic.twitter.com/djW1nA9u6n
— John Kerry (@JohnKerry) 16 июля 2018 г.
Именно признание за Москвой правоты в вопросе якобы «вмешательства России в американские выборы» вызвало истерику среди американского истеблишмента. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан назвал выступление Трампа на пресс-конференции по окончании переговоров с Владимиром Путиным — государственной изменой. А сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи и вовсе заявил, что поездка американского президента в Хельсинки — это неприличный жест в адрес Соединенных Штатов.
Не остался в стороне и голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шваценеггер. Он сравнил американского лидера с вареной макарониной.
Пятый канал: последние новости
Путин договорился с Трампом проработать вопрос урегулирования в Донбассе Президенты Франции и Хорватии поцеловались после завершения ЧМ — видео Трамп намерен обсудить с Путиным Сирию, Украину и проблему ядерного оружия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки169
Назван богатейший человек современности39
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США318
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США517
Известная модель найдена мертвой в своем доме6
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение