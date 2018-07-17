Нетриумфальное возвращение: прилетевшего в США Трампа почти никто не встретил

После завершения многочасовой встречи в США на главу государства обрушились с жесткой критикой. Так, бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что Трамп «с потрохами сдался Путину».

— Я никогда не видел, чтобы Трамп говорил или делал что-то настолько отстраненно, как это было сегодня. Он с потрохами сдался Путину, заявив, что Россия не вмешивалась в выборы, — написал Керри в своем микроблоге.

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— John Kerry (@JohnKerry) 16 июля 2018 г.

Именно признание за Москвой правоты в вопросе якобы «вмешательства России в американские выборы» вызвало истерику среди американского истеблишмента. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан назвал выступление Трампа на пресс-конференции по окончании переговоров с Владимиром Путиным — государственной изменой. А сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи и вовсе заявил, что поездка американского президента в Хельсинки — это неприличный жест в адрес Соединенных Штатов.

Не остался в стороне и голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шваценеггер. Он сравнил американского лидера с вареной макарониной.