Президент Ливана: выход США из соглашения по иранской проблеме вредит региональной безопасности и стабильности

Заявление было сделано на встрече со спецпосланником иранского президента, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Хосейном Джабери Ансари. В беседе с гостем Аун назвал СВПД фундаментом стабильности в регионе, подчеркнул негативное влияние выхода США из соглашения.

В заявлении, опубликованном администрацией ливанского лидера, сообщается, что Ансари передал Мишелю Ауну устное послание от иранского президента Хасана Рухани , в котором тот обрисовал текущую ситуацию вокруг СВПД, а также подчеркнул необходимость укреплять и развивать отношения Ирана и Ливана во всех областях.