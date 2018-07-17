Президент Ливана: выход США из соглашения по иранской проблеме вредит региональной безопасности и стабильности 

Бейрут, 17 июля /Синьхуа/ — Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий /СВПД/ по иранской проблеме оказывает негативное влияние на региональную безопасность и стабильность, заявил президент Ливана Мишель Аун 16 июля. Об этом в тот же день сообщила администрация главы государства.
Заявление было сделано на встрече со спецпосланником иранского президента, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Хосейном Джабери Ансари. В беседе с гостем Аун назвал СВПД фундаментом стабильности в регионе, подчеркнул негативное влияние выхода США из соглашения.
В заявлении, опубликованном администрацией ливанского лидера, сообщается, что Ансари передал Мишелю Ауну устное послание от иранского президента Хасана Рухани, в котором тот обрисовал текущую ситуацию вокруг СВПД, а также подчеркнул необходимость укреплять и развивать отношения Ирана и Ливана во всех областях.
В июле 2015 года Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий касательно своей ядерной программы с группой «пять плюс один» /постоянные члены СБ ООН и Германия/. Соглашение предусматривает ограничения на ядерную программу Ирана и предписывает международному сообществу аннулировать санкции, принятые в отношении Исламской Республики. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из СВПД и возобновлении санкционных мер. Иран заявил о намерении обсудить ситуацию с другими участниками соглашения. —0—