Ещё
Президент Ливана: выход США из соглашения по иранской проблеме вредит региональной безопасности и стабильности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Ливана: выход США из соглашения по иранской проблеме вредит региональной безопасности и стабильности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бейрут, 17 июля /Синьхуа/ — Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий /СВПД/ по иранской проблеме оказывает негативное влияние на региональную безопасность и стабильность, заявил президент Ливана Мишель Аун 16 июля. Об этом в тот же день сообщила администрация главы государства.
Заявление было сделано на встрече со спецпосланником иранского президента, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Хосейном Джабери Ансари. В беседе с гостем Аун назвал СВПД фундаментом стабильности в регионе, подчеркнул негативное влияние выхода США из соглашения.
В заявлении, опубликованном администрацией ливанского лидера, сообщается, что Ансари передал Мишелю Ауну устное послание от иранского президента Хасана Рухани, в котором тот обрисовал текущую ситуацию вокруг СВПД, а также подчеркнул необходимость укреплять и развивать отношения Ирана и Ливана во всех областях.
В июле 2015 года Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий касательно своей ядерной программы с группой «пять плюс один» /постоянные члены СБ ООН и Германия/. Соглашение предусматривает ограничения на ядерную программу Ирана и предписывает международному сообществу аннулировать санкции, принятые в отношении Исламской Республики. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из СВПД и возобновлении санкционных мер. Иран заявил о намерении обсудить ситуацию с другими участниками соглашения. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Д.Трамп и В.Путин договорились усилить сотрудничество по Сирии и в борьбе с терроризмом Срочно: Более 90 талибов и боевиков ИГ ликвидированы в столкновении на севере Афганистана Д. Трамп провел телефонные переговоры с избранным президентом Мексики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США182
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США503
Путин и Трамп обсудили Украину197
В России оценили неожиданное решение Франции177
Блогеры случайно обнаружили секретную базу ВСУ44
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение