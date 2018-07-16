Спецпредставитель Путина: иранских сил в южной зоне деэскалации в Сирии нет

"В принципе их сейчас там в этом районе никто не фиксирует", — ответил Лаврентьев на вопрос о присутствии иранских подразделений на юге Сирии.

Он отметил, что в настоящее время в этой зоне деэскалации проходит процесс замирения с умеренными группировками, продолжается борьба террористическими организациями ИГ "Джебхат ан-Нусра" [запрещены в РФ ].

Отвечая на уточняющий вопрос об иранских силах в Южной Сирии, Лаврентьев отметил, что «их там как таковых и не было». При этом спецпредставитель не смог точно ответить, есть в этом районе иранские советники.