Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде

Ведущий передачи, Крис Уоллес , спросил Путина о российском ракетном комплексе "Сармат", представленном 1 марта во время обращения президента к Федеральному собранию. Журналист предположил, что подобная демонстрация была провокационной.

«Вы назвали непобедимой ракету, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа», — сказал журналист.

Президент поправил ведущего, указав, что в видеоматериалов не было никаких указаний на американский штат. Несмотря на это, Уоллес продолжал настаивать и российскому лидеру трижды пришлось поправлять журналиста.

«Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что [ракета] летит на другую сторону шарика», — сказал президент России.

В конце интервью российский лидер посоветовал ведущему Fox News внимательно изучать полученную информацию, а не пугать население США пустыми угрозами, которых на самом деле нет.