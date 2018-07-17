Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде 

Российский президент Владимир Путин три раза указал американскому журналисту на невнимательность, комментируя вопрос о "бомбардировке Флориды". Интервью российского лидера каналу Fox News, данное после первой полноформатной встречи с президентом США в Хельсинки, опубликовано на сайте Кремля.
Ведущий передачи, Крис Уоллес, спросил Путина о российском ракетном комплексе "Сармат", представленном 1 марта во время обращения президента к Федеральному собранию. Журналист предположил, что подобная демонстрация была провокационной.
«Вы назвали непобедимой ракету, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа», — сказал журналист.
Президент поправил ведущего, указав, что в видеоматериалов не было никаких указаний на американский штат. Несмотря на это, Уоллес продолжал настаивать и российскому лидеру трижды пришлось поправлять журналиста.
«Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что [ракета] летит на другую сторону шарика», — сказал президент России.
В конце интервью российский лидер посоветовал ведущему Fox News внимательно изучать полученную информацию, а не пугать население США пустыми угрозами, которых на самом деле нет.