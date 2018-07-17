Ещё
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде 

Рамблер 2 часа назад
Российский президент Владимир Путин три раза указал американскому журналисту на невнимательность, комментируя вопрос о "бомбардировке Флориды". Интервью российского лидера каналу Fox News, данное после первой полноформатной встречи с президентом США в Хельсинки, опубликовано на сайте Кремля.
Ведущий передачи, Крис Уоллес, спросил Путина о российском ракетном комплексе "Сармат", представленном 1 марта во время обращения президента к Федеральному собранию. Журналист предположил, что подобная демонстрация была провокационной.
«Вы назвали непобедимой ракету, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа», — сказал журналист.
Президент поправил ведущего, указав, что в видеоматериалов не было никаких указаний на американский штат. Несмотря на это, Уоллес продолжал настаивать и российскому лидеру трижды пришлось поправлять журналиста.
«Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что [ракета] летит на другую сторону шарика», — сказал президент России.
В конце интервью российский лидер посоветовал ведущему Fox News внимательно изучать полученную информацию, а не пугать население США пустыми угрозами, которых на самом деле нет.
Комментарии5  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева136
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17125
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки316
Путина назвали «президентом Украины»188
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа11
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение