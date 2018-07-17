Путин опроверг «российский удар» по Флориде

Затронули и тему вооружения. Американские СМИ после презентации в марте новейших российских военных разработок предположили, что оружие направлено против США . Но Владимир Путин это опроверг.

Владимир Путин: Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе: все наши новые ударные системы направлены…

— Там было написано «Флорида».

Владимир Путин: Нет, там не было написано «Флорида». Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано «Флорида». Там было понятно, что летит на другую сторону (земного) шарика.

— Это можно было увидеть на карте.

Владимир Путин: Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я Вам подарю этот ролик? Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему ПРО, потому что пока невидим ее эффективности, и она слишком дорогая, но мы будем делать все для ее преодоления. И мы услышали ответ, я уже много раз об этом сказал, для американских зрителей повторю еще раз: «Система ПРО нами, американцами, делается не против вас, а вы делайте, что хотите. Мы будем исходить из того, что это не против нас.

О следующей встрече Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не договаривались. Она может произойти в Аргентине на саммите G20.

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