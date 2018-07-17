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Путин прокомментировал «ракетный удар» по США
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Путин опроверг «ракетный удар» России по Флориде 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин опроверг утверждения американской стороны и западных СМИ о том, что на продемонстрированной во время послания Федеральному собранию анимации с российской ракетой якобы изображены США
Путин подчеркнул, что на видео нет ни слова «Флорида», ни географической привязки к данному штату. Президент посоветовал «внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами» и «не пугать» американцев «угрозами, которых не существует», передает ТАСС.
«Да-да, посмотрите внимательно», — заявил путин ведущему Fox News.
Напомним, на кадрах видеоролика о современном российском вооружении, который президент России Владимир Путин показал в ходе послания Федеральному собранию, ракеты оказались нацелены на полуостров, по очертаниям соответствующий американскому штату Флорида.
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Комментарии8  Ещё 5 источников 
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