Путин прокомментировал «ракетный удар» по США

Путин опроверг «ракетный удар» России по Флориде

Российский президент Владимир Путин опроверг утверждения американской стороны и западных СМИ о том, что на продемонстрированной во время послания Федеральному собранию анимации с российской ракетой якобы изображены США

Путин подчеркнул, что на видео нет ни слова «Флорида», ни географической привязки к данному штату. Президент посоветовал «внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами» и «не пугать» американцев «угрозами, которых не существует», передает ТАСС

«Да-да, посмотрите внимательно», — заявил путин ведущему Fox News.

Напомним, на кадрах видеоролика о современном российском вооружении, который президент России Владимир Путин показал в ходе послания Федеральному собранию, ракеты оказались нацелены на полуостров, по очертаниям соответствующий американскому штату Флорида.