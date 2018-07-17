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Путин заявил, что в РФ борются с преступлениями против общественных деятелей
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Путин заявил, что в РФ борются с преступлениями против общественных деятелей 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Преступления против общественных деятелей в России совершаются, однако власти борются с этим и привлекают виновных к ответственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в интервью телеканалу Fox News.
Так он ответил на вопрос о людях, которых ведущий интервью Крис Уоллес назвал «политическими противниками» российского лидера, упомянув в том числе политика Бориса Немцова и журналистку Анну Политковскую.
Президент РФ отметил, что преступления против общественных деятелей совершаются и в США. «У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с [Мартином Лютером] Кингом что случилось?» — спрашивал Путин.
"Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем", — подчеркнул российский лидер.
"А то, что в России происходят криминальные проявления, да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают", — сказал президент РФ.
Об убийствах Немцова и Политковской
Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Суд 13 июля 2017 года приговорил пятерых виновных в убийстве политика к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Предполагаемый заказчик и организатор преступления Руслан Мухудинов находится в международном розыске.
Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Суд 9 июня 2014 года на основании вердикта присяжных признал четырех человек виновными в убийстве журналистки, они были приговорены к различным срокам — от 12 лет до пожизненного заключения.
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