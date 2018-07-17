Путин заявил, что в РФ борются с преступлениями против общественных деятелей

Президент РФ отметил, что преступления против общественных деятелей совершаются и в США . «У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с [ Мартином Лютером ] Кингом что случилось?» — спрашивал Путин.

"Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем", — подчеркнул российский лидер.

"А то, что в России происходят криминальные проявления, да, к сожалению, это так. Россия находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления. И есть много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают", — сказал президент РФ.

Об убийствах Немцова и Политковской

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в центре Москвы . Суд 13 июля 2017 года приговорил пятерых виновных в убийстве политика к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима . Предполагаемый заказчик и организатор преступления Руслан Мухудинов находится в международном розыске.