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Технология QR-кода будет использована почти на 2,3 тыс. избирательных участков на выборах мэра Москвы
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Технология QR-кода будет использована почти на 2,3 тыс. избирательных участков на выборах мэра Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Технология QR-кода будет использоваться более чем на 2 тыс. избирательных участков на выборах мэра Москвы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
«Предлагается избирательным комиссиям, которые не используют технические средства подсчета голосов — комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), — для голосования на выборах мэра Москвы применять технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и утвердить перечень избирательных участков, на которых будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в количестве 2 тыс. 269», — заявил заместитель председателя комиссии Юрий Ермолов.
Он отметил, что в перечень вошли все избирательные московские участки, «включая избирательные участки, которые будут работать за пределами территории Москвы для применения технологии, кроме тех участков, где будут работать КОИБы».
Кроме этого, Ю. Ермолов напомнил, что технология QR-кода применялась в качестве эксперимента на муниципальных выборах в Москве и как штатная процедура на всех избирательных участках, на которых не установлены КОИБы на выборах президента РФ в марте 2018 г.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы — действующего мэра, самовыдвиженца Сергея Собянина, Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Илью Свиридова от «Справедливой России».
На предстоящих выборах мэра будут введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы на 209 точках вне Москвы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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