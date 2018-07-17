На избирательных участках на выборах мэра будет использоваться технология QR-кода

Почти на 2,3 тысячи избирательных участков на выборах мэра в столице будет использоваться технология QR-кода, сообщает сетевое издание m24.ru

Такое решение приняла Московская городская избирательная комиссия (МГИК).

Эту технологию будут применять избирательные комиссии, которые не используют комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего с помощью QR-кода будут подсчитывать количество голосов на 2269 участках.

Заместитель председателя комиссии Юрий Ермолов отметил, что в перечень вошли все избирательные московские участки, в том числе участки, которые буду работать вне Москвы

Он добавил, что в тестовом режиме эту технологию уже опробовали на муниципальных выборах в столице, а также на на выборах президента.