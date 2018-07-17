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«США должны ладить с Россией!»: Трамп остался доволен встречей с Путиным
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«США должны ладить с Россией!»: Трамп остался доволен встречей с Путиным 

Пятый канал 17 июля 2018
Фото: Пятый канал
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке стоит перестать сосредотачиваться на прошлом и начать ладить с Россией, поскольку страны являются двумя крупнейшими в мире ядерными державами. Об этом он написал в Twitter.
As I said today and many times before, «I have GREAT confidence in MY intelligence people.» However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past — as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
— Я признаю, что для того, чтобы построить светлое будущее, мы не можем сосредоточиваться исключительно на прошлом — как две крупнейшие в мире ядерные державы, мы должны ладить! — считает американский лидер.
Кроме этого, он опубликовал совместную фотографию с Владимиром Путиным с подписью: «Скорее предпочли бы политический риск для достижения мира, чем рисковать миром в поисках политики».
I would rather take a political risk in pursuit of peace, than to risk peace in pursuit of politics. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/XdlrJWLPIh
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
Также Трамп назвал прошедшие переговоры с Путиным в Хельсинки эффективными.
A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/Q2Y1PhM9au
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
Ранее Пятый канал сообщал, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля сначала состоялась в формате тет-а-тет, когда лидеры более двух часов обсуждали насущные вопросы, а затем перешла в формат расширенного состава. Западные СМИ остались недовольны поведением своего лидера на саммите. Особенно их возмутил ответ на вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп ответил, что «не видит причин» для вмешательства со стороны Москвы.
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