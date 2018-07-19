Крутских: Россия готова к диалогу по кибербезопасности с США

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Россия готова к диалогу с США по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских , комментируя итоги российско-американского саммита в Хельсинки

"Мы в очередной раз разъяснили всю ситуацию, связанную с этими обвинениями России в якобы каких-то нападениях, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — Что касается реально серьезных вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, то все необходимые объяснения были даны. Мы за серьезный, глубокий диалог".

Крутских подчеркнул, что в этом диалоге мяч находится «на поле США».