Белый дом: Советы безопасности РФ и США наладят непрерывный диалог рабочего уровня

ВАШИНГТОН, 17 июля. / ТАСС /. Американское правительство рассчитывает, что Совет безопасности (СБ) России и Совет национальной безопасности (СНБ) США установят непрерывный диалог рабочего уровня. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы СНБ Гарретт Марки.

На просьбу сообщить, есть ли какая-то дополнительная информация, касающаяся высказываний президента США Дональда Трампа о планах контактов между должностными лицами СБ и СНБ, Марки ответил: «Это обсуждалось ранее».

"Мы ожидаем, что будет непрерывный диалог рабочего уровня между аппаратами советов безопасности двух стран по вопросам национальной безопасности", — отметил Марки. Никаких дополнительных сведений, в том числе касающихся возможных сроков и места контактов представителей СБ и СНБ, он не предоставил.