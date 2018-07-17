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Белый дом: Советы безопасности РФ и США наладят непрерывный диалог рабочего уровня
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Белый дом: Советы безопасности РФ и США наладят непрерывный диалог рабочего уровня 

ТАСС 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американское правительство рассчитывает, что Совет безопасности (СБ) России и Совет национальной безопасности (СНБ) США установят непрерывный диалог рабочего уровня. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы СНБ Гарретт Марки.
На просьбу сообщить, есть ли какая-то дополнительная информация, касающаяся высказываний президента США Дональда Трампа о планах контактов между должностными лицами СБ и СНБ, Марки ответил: «Это обсуждалось ранее».
"Мы ожидаем, что будет непрерывный диалог рабочего уровня между аппаратами советов безопасности двух стран по вопросам национальной безопасности", — отметил Марки. Никаких дополнительных сведений, в том числе касающихся возможных сроков и места контактов представителей СБ и СНБ, он не предоставил.
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