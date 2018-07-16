Встреча дипсоветников в нормандском формате пройдет в Париже 17 июля

"Завтра (во вторник) состоится встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в «нормандском формате». Встреча проходит в Париже. Сегодня для подготовки, по моему поручению, глава МИД был командирован в Берлин и мы делаем все возможное, чтобы и в норманском формате при участии россиян, и в рамка контактной группы провести все необходимые переговоры", — заявил Порошенко в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По его словам, он готов к прямому диалогу с РФ по урегулированию ситуации, но последние переговоры не дали результата.

"Что касается диалога (с РФ — ред.) я никогда не прячусь. За последние полтора месяца я дважды звонил Путину, где имел две темы для разговора", — добавил глава государства.