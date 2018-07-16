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Посольство будет добиваться доступа к задержанной россиянке
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Посольство будет добиваться доступа к задержанной россиянке 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Пятый канал
Российское посольство в США будет добиваться консульского доступа к задержанной в Вашингтоне гражданке РФ Марии Бутиной. Ее, напомним, подозревают в шпионаже в пользу РФ.
"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М. В. Бутиной и ее местонахождение, — передает РИА Новости официальное заявление посольства. — Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав".
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев попытался объяснить задержание Бутиной как реакцию на саммит лидеров РФ и США в Хельсинки.
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