Посольство будет добиваться доступа к задержанной россиянке 

Российское посольство в США будет добиваться консульского доступа к задержанной в Вашингтоне гражданке РФ Марии Бутиной. Ее, напомним, подозревают в шпионаже в пользу РФ.
"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М. В. Бутиной и ее местонахождение, — передает РИА Новости официальное заявление посольства. — Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав".
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев попытался объяснить задержание Бутиной как реакцию на саммит лидеров РФ и США в Хельсинки.